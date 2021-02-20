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مقتل المدربة السعودية الشهيرة رفعة اليامي على يد عائلتها (تفاصيل)

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رفعة اليامي
 
السبت، 20-02-2021 09:18 م المصريون
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بخبر مقتل المدربة الرياضية المعروفة على "سناب شات"، رفعة اليامي، على يد عائلةها داخل شقتها في مدينة جدة.
وطالب النشطاء الجهات المسؤولة بتوضيح حقيقة ما حدث وتأكيد أو نفي الخبر، الذي أحدث غضبًا عارمًا.
و "اليامي" من نجران وانتقلت للسكن في جدة مع أطفالها الأربعة، وتحظي بمتابعة واسعة على تطبيق "سناب شات" وتتحدث عن الصحة والجمال والرياضة والرشاقة.
في السياق ذاته نقلت صحيفة "سبق" عن مصادر- لم تسمها- أن عائلة المدربة تعدوا عليها ونقلوها بالقوة من شقتها في جدة إلى شقة في نجران، لكن المصادر نفت مقتلها، وأكدت أن التحقيقات أسفرت عن قيام أربعة من المتهمين من أقاربها بنقلها عنوة من شقة في جدة إلى نجران.
وأكدت المصادر، أنه تم القبض عليهم، كما تم التحقق من سلامة المجني عليها بعد أن اتضح تواجدها في منزل والدها، وسُلمت لدار الحماية الاجتماعية.
ويأتي ذلك بعد أن تصدر هاشتاج "رفعة اليامي" قائمة تريند تويتر في المملكة.
 

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