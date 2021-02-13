سعودية شهيرة تصدم الجميع وتخلع الحجاب

السبت، 13-02-2021
09:59 ص
محمد فضل
أحدثت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية
بدور البراهيم
، صدمة
لدى متابعيها، بعد أن قررت خلع الحجاب
بشكل رسمي وظهورها
بإطلالة جريئة.
وظهرت “بدور”، في جلسة تصويرها الجديدة، مرتدية فستانا أحمر
وبشعر قصير، في عدة أوضاع مختلفة.
على الجانب الآخر، كشفت بدور البراهيم
عن أصعب طلاق مر عليها
والمدة الزمنية التي تجاوزت بعدها أزمة الانفصال .
ووجهت متابعة سؤالا لـ “بدور البراهيم
” قائلة: إيش أصعب طلاق
مر عليك من ناحية التعلق أبو عيالك أم الكويتي؟ وكم المدة تقريبا وتجاوزتي الموضوع
والله يعوضك بالزوج الصالح الأعزب التقي النقي محكوم القلب ويجبر كسرك”.
وردت بدور – خلال مقطع فيديو- قائلة : “الحب والتعلق بالكويتي..
كان بالنسبة لي زواج متكامل.. ولكن لم نكمل الزواج.. والله يوفقه”.
وأضافت: ” أنا ما نسيته إلا بعد سنتين ثم تجاوزت الموضوع”.
لافتة إلى أنها تجاوزت الطلاق من أزواجها الآخرين خلال شهور فقط.