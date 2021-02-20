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إعلامية سعودية مثيرة للجدل تعلن طلاقها بعد شهور من زواجها.. والسبب!

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روزانا
 
السبت، 20-02-2021 02:42 م المصريون

أعلنت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، انفصالها عن زوجها،وذلك بعد مرور حوالي 15 شهرًا على زواجها.
وأوضحت روزانا اليامي، في إجاباتها لجمهورها من خلال حسابها في تطبيق ”سناب شات“، أنها تستعد لإنهاء إجراءات الطلاق بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.
وأرجعت روزانا اليامي سبب الطلاق إلى أنه ”نصيب“، متمنية أن يكتب الله الخير لها ولطليقها ويعوض كليهما بالأفضل وأن يوفقهما في حياتهما القادمة.
وأكدت روزانا اليامي أن عوض الله عليها أكبر من أي حزن على قضائه وقدره، موضحة في معرض ردها على متابع قال لها: ”وربي هو الخسران“، بأن الشيء الذي يمكن تعويضه ليس به خسارات، مختتمة حديثها في هذا الشأن بأن الحياة لا تقف على أشخاص.
وأثارت روزانا اليامي العديد من الجدل على فترات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قرار خلع الحجاب ثم العودة إليه مرة أخرى والتخلي عنه بعد ذلك.
 

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