مقتدى الصدر يفاجئ الجميع باعتزال السياسة ويتبرأ من أنصاره: لم أدع لثورة مسلحة (فيديو)

الثلاثاء، 30-08-2022
02:05 م
قال زعيم التيار الصدري في العراق
، مقتدى الصدر
، اليوم الثلاثاء، إن "هذه ليست ثورة التي فيها السلاح"، مؤكدا أنه "ينتقد ثورة التيار الصدري".
وفي مؤتمر صحفي، قال مقتدى الصدر
: "أحزنني كثيرا ما حدث أمس..أردت ثورة سلمية وليس بالسلاح"، مضيفا: "اعتزلت السياسة بشكل نهائي..أنا مواطن عراقي ولا دخل لي بالسياسة".
وأردف: "خلال 60 دقيقة ما لم ينسحب الصدريون من البرلمان، فأنا أتبرأ منهم".
وأكمل الصدر: "الميلشيات الوقحة هي التي أعطت أوامر بإطلاق الرصاص"، متابعا: "لو حليتم الفصائل المسلحة لما حدث ذلك".