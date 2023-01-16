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مقاطع لابنتها عارية معه.. زوجة تخلع زوجها بعد اكتشاف الصدمة على هاتفه

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ارشيفية
Native
Teads
الإثنين، 16-01-2023 01:15 م

 

رفعت زوجة قضية خلع على زوجها داخل محكمة الأسرة، كاشفة عن وقائع صادمة لزوجها مع ابنتها ابنة الـ 15 عامًا.

تقول الزوجة: من 3 سنوات جوزي اتوفي، وعندي منه بنت عندها 15 سنة ، اتجوزت جاري بعد الحاح طويل منه، دا عمل كل حاجة علشان أوافق أني أتجوزه وبالفعل حصل واتجوزته بعد ما وعدني أنه هيعامل بنتي  زي بنته بالظبط، حسب صدى البلد.

 

تكمل الزوجة بحديث يملؤه خيبة الأمل، وتقول: بعد فترة حسيت انه بيبص لبنتي بنظرات مش كويسة ومش مريحة وحرّكت فيسا الشكوك وبدأت اتضايق واستغرب بيعمل كدا ليه دي بنتي يا ناس مش واحدة غريبة ، اومال لو واحدة من الشارع كان عمل ايه ، مع ان الحياة بينا كانت طبيعية جدا وكان بيصرف علينا وبيعاملني بإحترام.

وتتابع:  لكن مع بنتي لاقيت اهتمامه بيها زايد عن حده لدرجة فيها معاملة واحد لمراته وبيركز معاها أكتر مني لدرجة لو غابت برا البيت شوية يبقي قاعد مضايق ومش علي بعضه ، كنت دايما بسأل نفسي بيعمل كده معاها عشان بيعطف عليها بعد ما اتيتمت ولا في حاجة غلط مش قادره افهم الشك كان هيجنني

لحد ما اكتشفت كل حاجة.

 

بتمسح الشقة

تتابع الزوجة حديثها، الغريب:" دخلت في يوم علي جوزي الأوضة في مرة، لقيته ماسك التليفون وبيعمل حاجات مش كويسة قدامه بصيت عشان أشوف بيتفرج على إية لقيتها صور بنتي، كل الصور لبنتي وهي بتستحمي أو نايمة أو بتميل وهي بتكنس أو بتمسح الشقة وقتها اول حاجة عملتها مسحت كل الصور دي وطردته برة الشقة ونزلت وراه فضحته في الشارع ، ورفعت عليه دعوى خلع.

 

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