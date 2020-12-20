مفاجأة مدوية عن اختفاء رولا محمود .. تواصلت مع أسرتها .. وشقيقها يكشف سر غريب

الأحد، 20-12-2020
08:46 ص
المصريون
فجر طارق محمود - شقيق الفنانة رولا محمود
المختفية بلندن - مفاجأة من العيار الثقيل.
وقال "محمود" في تصريحات صحفية: شقيقتي شفيت من فيروس كورونا الذي أصيبت به في مارس الماضي ، وكنت على تواصل دائم معها لكن منذ أسبوعين انقطعت أخبارها تماما وتم إغلاق هواتفها المحمولة .
وأضاف: قدمنا العديد من البلاغات مصر وبريطانيا لمعرفة طبيعة الأمور ، كان من المفترض أن تأتي رولا إلى مصر لكنها اختفت تماما.
ومازالت قصة رولا محمود
تثير الجدل حتى الآن حيث لا يعرف أي شخص الكثير عن مصيرها.