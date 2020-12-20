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مفاجأة مدوية عن اختفاء رولا محمود .. تواصلت مع أسرتها .. وشقيقها يكشف سر غريب

فنانة
مفاجأة مدوية عن اختفاء رولا محمود .. تواصلت مع أسرتها .. وشقيقها يكشف سر غريب
 
الأحد، 20-12-2020 08:46 ص المصريون
فجر طارق محمود - شقيق الفنانة رولا محمود المختفية بلندن - مفاجأة من العيار الثقيل.

وقال "محمود" في تصريحات صحفية: شقيقتي شفيت من فيروس كورونا الذي أصيبت به في مارس الماضي ، وكنت على تواصل دائم معها لكن منذ أسبوعين انقطعت أخبارها تماما وتم إغلاق هواتفها المحمولة .

وأضاف: قدمنا العديد من البلاغات مصر وبريطانيا لمعرفة طبيعة الأمور ، كان من المفترض أن تأتي رولا إلى مصر لكنها اختفت تماما.

ومازالت قصة رولا محمود تثير الجدل حتى الآن حيث لا يعرف أي شخص الكثير عن مصيرها.
 

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