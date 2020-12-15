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الكشف عن مفاجأة مدوية تخص الفنانة المصرية المختفية في ظروف غامضة بلندن

فنانة
الكشف عن مفاجأة مدوية تخص الفنانة المصرية المختفية في ظروف غامضة بلندن
 
الثلاثاء، 15-12-2020 08:42 ص المصريون
مازالت أسرار الأيام الأخيرة في حياة الفنانة المصرية رولا محمود قبل اختفائها تشغل الكثير من المصريين بعد إعلان إصابتها بكورونا أثناء تواجدها في لندن ثم انقطاع أخبارها تماما.

وقال الناقد الفني محمود قاسم إنه كان على علاقة طيبة برولا محمود قبل اختفائها.

وأضاف: رولا محمود كانت مصابة بمرض السرطان ، لكن انقطع التواصل بيننا قبل اختفائها بسنتين.

وتابع: في النهاية وقبل أن نتوقف عن الكلام أخبرتني أنها تزوجت ولا أعرف مدى دقة المعلومة .. ربما كان هذا لكي تطمئني على وضعها الاجتماعي لكن هذه المعلومات يمكن من خلالها أن نبدأ طرف الخيط في البحث عنها.
 

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