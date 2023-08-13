تحرك عاجل بعد تحذير السعودية وسلطنة عمان من منتج مصري





أعلن نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، أنه تواصل مع الجهات المعنية في مصر، بشأن صحة ما يثار حول احتواء بعض ثمار البامية المصدرة على إصابات حشرية.

وأشار أبو صدام في تصريحات صحفية، إلى عدم صحة هذه الأمور وفقا لما أعلنته الجهات المعنية والمسؤولة في مصر وأنه عار تماما من الصحة، مضيفا أنه تم بحث الموضوع مع هيئة سلامة الغذاء باعتبارها المسؤولة عن المنتجات المجمدة وليس الحجر الزراعي، وأكدت عدم صحة هذا الكلام وأن البامية المصرية خالية تماما من أية إصابات حشرية ولا يسمح بتصدير أي منتج غير مطابق للمواصفات الدولية.

وأوضح أن الهيئة ستصدر بيانا بهذا الشأن خلال ساعات، للرد عما تداولته بعض الصحف والمواقع، مشيرا إلى أن نظام التكويد المعمول به في مصر يحدد بالتفصيل مكان إنتاج المحصول ومصدره وكل البيانات المتعلقة بأي منتج معد للتصدير مما يسهل التعامل مع أي خطأ قد يحدث بما لا يضر بسمعة باقي المحصول.

وأكد أن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقما قياسيا خلال الشهور الماضية من عام 2023 حيث قفزت إلى ما يقارب 5 ملايين طن، في ظل إتباع إجراءات عديدة ومشددة ساهمت في ارتفاع الطلب من كافة دول العالم حيث تصدر مصر المنتجات لأكثر من 160 دولة حول العالم، ويراقب الحجر الزراعي المصري كل المنتجات قبل ‏تصديرها لتنفيذ اشتراطات الدول المستوردة بدقة متناهية.

وأردف عبد الرحمن أن البامية هي أغلى أنواع الخضروات المصرية ويصل سعر الكيلو منها محليا لنحو 50 جنيها، مما يجعلها في مرتبة متدنية من الصادرات الزراعية المصرية التي قاربت على نحو 5 ملايين طن خلال النصف الأول من عام 2023.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية قد حذرت من استهلاك منتج بامية زيرو المجمدة للعلامة التجارية (سنابل)، الذي يتم إنتاجه في مصر.

وحذر مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عمان عن طريق نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء من تسجيل إصابات حشرية في منتج بامياء مصري.