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شقيقتها السبب.. صدفة كشفت لزوج خيانة زوجته له رغم إنجاب 5 أبناء

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الزوج
الأحد، 06-08-2023 12:22 م


أوضح زوج أنه اكتشف بالصدفة خيانة زوجته له، وزواجها من شخص آخر لمدة عامين وأنجبت منه، دون أن يعلم.

وأوضح، أنهما متزوجان منذ 11 عاما، وفي أحد الأيام تفاجأ أن زوجته تطلب منه الطلاق وعندما سألها عن السبب أجابته إنها تريد الطلاق على الورق فقط، حتى تستفيد مما تفعله بعض الجمعيات التي تساعد السيدات المطلقات التي تعيل أبنائها وليس لديهم مصدر دخل.

وأشار إلى أنه رفض طلب زوجته ولكنها افتعلت المشاكل لتنفيذ رغبتها وطلاقها، فاضطر أخيرا إلى طلاقها واتفق معها على أن يبقي الأطفال معه.

وأضاف، بعد مرور نحو شهر طلبت منه زوجته أن يتزوجها مرة أخرى، ووافق من أجل أبنائهما الخمسة.

ولفت إلى أنه اكتشف خيانتها له وزواجها من شخص آخر عن طريق شقيقتها بعد أن حدث بينهما خلاف وأخبرته أن زوجته على علاقة بشخص آخر ووثقت كلامها بقسيمة الزواج.

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