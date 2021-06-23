مفاجأة بشأن صورة عادل إمام التي أثارت الجدل

الأربعاء، 23-06-2021
11:59 ص
حالة من الجدل انتشرت بين رواد مواقع
التواصل الاجتماعي، عقب انتشار صورة
للفنان
الكبير عادل إمام
رفقة نجله الفنان
محمد إمام، ظهر فيها بلحية
طويلة بيضاء لأول مرة على غير العادة، ما جعل النشطاء
يتساءلون عن حقيقة هذه الصورة
.
وبالبحث والتحري كشف رواد عبر مواقع
التواصل الاجتماعي، أن هذه الصورة
ليست حقيقية للزعيم، ولكنها
"فوتوشوب"، ونشرت اشتياقًا له، إذ تعود لحفل زفاف محمد نجل عادل إمام
على نوران طلعت، الذي أقيم عام 2018، ولم يكن الأخير حينها بلحية
.
وترددت أنباء كثيرة مؤخرًا وشائعات حول
الحالة الصحية للفنان عادل إمام
، حول تدهور وضعه الصحي وإصابته بفيروس كورونا، إلا
أن عائلته نفت هذا الأمر، مؤكدة على سلامته الصحية.