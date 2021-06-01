نجل خالد سامي ينشر صورة لوالده من داخل المستشفى

الثلاثاء، 01-06-2021
10:43 ص
وجه تركي خالد
نجل الفنان
السعودي الشهير خالد سامي
رسالة طمأنة إلى محبي والده، في ظل الظروف
الصحية التي يمر بها الأخير والتي استدعت إيداعه المستشفى
منذ فترة.
وعبر حسابه على
موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر تركي نجل الفنان خالد سامي صورة
تظهر فيها يده
ويد والده ويشير كل منهما بإصبع الإبهام لأعلى.
وعلق نجل الفنان
خالد سامي
على الصورة
قائلًا “مع أبوي حبيب قلبي الله يقومه لنا بالسلامه، أتفقنا
أنا وياه أننا بنكافح وما نستسلم أبدًا”.
ويمر الفنان
خالد سامي
بأزمة صحية منذ عدة أشهر، حيث تم إدخاله المستشفى
في شهر يناير الماضي
بعد تدهور حالته الصحية عقب إجراءه عملية زراعة كبد في مستشفى
الحرس الوطني
بالرياض.