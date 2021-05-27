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بعد المشهد الفاضح..فنان شهير يعلن اعتزال التمثيل: أنا بريء أمام الله

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الخميس، 27-05-2021 09:20 ص

فاجأ فنان شهير الجمهور بإعلان اعتزاله التمثيل، متبرءًا من كل الأعمال الفنية التي شارك فيها، وطالبًا المغفرة من الله عن هذه الأعمال، خاصة أنه كان قد أثار الجدل بمشهد وصفه الجميع بأنه فاضح مع فنانة معروفة داخل الحمام.
وفي التفاصيل، أعلن الفنان المغربي هاشم البسطاوي، اعتزاله التمثيل، و“التبرأ“ من أعماله الفنية.
وكتب هاشم البسطاوي في منشور له دونه عبر خاصية ”الإستوري“ في حسابه على إنستغرام: ”أنا بريء أمام الله من كل الأعمال التي اشتغلت فيها وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا“.
وطلب البسطاوي، من جمهوره، حذف صوره، وعدم نشر صور جديدة له من أعماله الفنية.
والجدير بالذكر أن هاشم البسطاوي ينتمي لعائلة فنية معروفة في المغرب، فهو ابن الفنان الراحل محمد البسطاوي، والشقيق الأصغر للفنان أسامة البسطاوي.
وكان "البسطاوي" أثار موجة جدل كبيرة قبل عامين بمشهد جرئ، مع الممثلة لطيفة أحرار، داخل الحمام.
وطالب نشطاء متفاعلون مع الصور إدارة قنوات “mbc” بضرورة حذف مثل هذه المشاهد، معبرين في الوقت نفسه عن غضبهم ورفضهم الكلي لعرض مثل هذه اللقطات الفاضحة، حسب قولهم.







 

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