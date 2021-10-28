مفاجأة.. الكشف عن الشخص الذي رشح جورج قرداحي وزيرًا بتوصية من رئيس عربي

الخميس، 28-10-2021
09:15 ص
تداول لبنان
يون في الساعات الأخيرة معلومات بشأن تعيين جورج قرداحي وزيراً
للإعلام اللبنان
ي .
وبحسب قناة الحدث، قال لبنان
يون إن
بشار الأسد طلب تعيين جورج قرداحي ضمن الفريق الوزاري لحكومة ميقاتي من الشخص
الأقرب إليه سليمان فرنجية ليكون من حصته في الحكومة اللبنان
ية.
يذكر أن جورج قرداحي كان قد عمل حتى عام 2017 في قناة “إم بي سي” كمقدم
لبرامج مسابقات قبل أن يتم فصله، وبعدها عمل لعامين في قناة الحياة المصرية حيث
فشل برنامجه وتم إيقافه إلغاء عقده.
وشهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا، بعد تصريحات جورج قرداحي عن الحرب في
اليمن، وإلقائه اللوم على السعودية
والإمارات ودول التحالف، معتبرا أن مليشيا
الحوثي تدافع عن نفسها.
وعلى إثر ذلك استدعت كل من السعودية
والإمارات والبحرين والكويت، سفراء
لبنان
لديها وسلمتهم مذكرة احتجاج رسمي على تلك التصريحات.
اضغط هنا
وشاهد الفيديو: