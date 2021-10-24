«بن سلمان» يفاجيء شاب في المنتدى:« يخربيت اللي يزعلك يا أخي»

الأحد، 24-10-2021
02:44 م
في واقعة طريفة من الأمير عبدالعزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي، فاجأ شاباً
قبل طرح سؤاله خلال المنتدى السنوي لمبادرة المملكة الخضراء في الرياض.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان
للشاب الذي انتظر طويلاً ليطرح سؤاله : "يخربيت
اللي يزعلك يا أخي"، الأمر الذي أثار ضحك الحضور.
بعد ذلك سأل الشاب وزير الطاقة عن " المحميات البحرية والثورة السمكية
"، ليرد الأمير عبدالعزيز بأنه يوجد من هو أفضل منه للجواب على سؤاله وهي
نورا السديري إحدى المسؤولات عن هذا الملف، قائلا : "أنا الوزير وهي لديها
الجواب الأفضل".