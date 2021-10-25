الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

تعرف على شروط آداء العمرة للمصريين

DC7BF849-DCF0-4A5D-A0F3-0166CAC42B61
ا
Native
الإثنين، 25-10-2021 01:30 م

أعلن سعد بن جميل القرشي مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، اقتراب عودة العمرة للمصريين وذلك بعد أيام من إعلان المملكة العربية السعودية فتح الحرم بكامل طاقته الاستيعابية.
جاءت تصريحات القرشي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة المحور، مردفا: تم فتح 50 بوابة في الحرم المكي، وهناك أعداد كبيرة أدت صلاة الجمعة الماضية، وبدون تباعد، والمملكة تعمل تدريجيًا على فتح المطارات والقدوم من الدولة، ولكن ليس بنفس طاقة ما قبل كورونا، وستكون بأعداد محددة.
وفي هذا السياق، حدد قانون بوابة إنشاء بوابة العمرة المصرية، عدد من الضوابط والشروط الجديدة لرحلات العمرة.
  مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الآتية:
1- تأشيرة الزيارة (العائلية- التجارية-رجال الأعمال-المؤتمرات-المرور).
2- التأشيرات الممنوحة لحاملى جوازات السفر الرسمية بأنواعها( دبلوماسية-خاصة-مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.
3- تأشيرة الإقامة.

بوابة العمرة المصرية

تكون آلية عمل البوابة وفقاً للقواعد والإجراءات المبنية على الترتيب الآتي:

1- تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.

2- توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة.

3- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

4- تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم.

5- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.

6- ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.

7- تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
 

إقرأ ايضا

hqdefault

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

2019_9_16_1_20_8_852

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

زيت-التموين

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

أخبار متعلقة

34608888-645x500

«بن سلمان» يفاجيء شاب في المنتدى:« يخربيت اللي يزعلك يا أخي»

download

أول صور للسياح الذين لقوا حتفهم في حادث مروع بالسعودية

4578-74-645x505

أزمة.. مركز تجاري سعودي يبيع أحذية فلبينية غير مخصصة للبيع

Capture

ظاهرة غريبة على شواطئ جازان السعودية وحرس الحدود يخلي الشواطئ