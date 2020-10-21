مفاجأة.. أعرف الزيت الذي يدمر فيروس كورونا

الأربعاء، 21-10-2020
01:02 م
المصريون
أكتشف مجموعة من الأطباء في الفلبين إن هناك زيت متوافر
بشكل طبيعي وله القدرة على تدمير فيروس كورونا
وهو زيت جوز الهند
.
وقد تبين ذلك من دراسة اجراها هؤلاء الأطباء على 56
مريضا يعانون من بداية الإصابة بفيروس كورونا
، ووجد إن جزيئات زيت جوز الهند
البكر
يمكنها تخفيض كمية جزيئات الفيروس التاجي المستجد المسبب لمرض
"كوفيد-19" في الدم بنسبة 60-90%. كما أنها، وفقا لتقديراتهم، قادرة على
إطالة عمر خلايا جسم الإنسان.
وقد اعترف الباحثون بأنهم لم يتوقعوا الحصول على مثل هذه
النتائج عند بداية اختبارهم للفرضية، وتجري حاليا في أحد مستشفيات الفلبين دراسة
تفصيلية للعلاقة بين تناول زيت جوز الهند
والحالات الشديدة لمرض
"كوفيد-19".
ولم تؤكد مصادر أو دراسات أخرى هذه النتائج، ما يشير إلى
الحاجة إلى دراسة وأبحاث أخرى مستفيضة في هذا المجال.