الجمعة، 25-12-2020
09:11 م
المصريون
خرج جيمي كاراجر
، أسطورة ليفربول
الإنجليزي، بتصريحات صادمة عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح
مع "الريدز".
"كارجر" قال في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن استثمار النادي في لاعب سيبلغ 29 عامًا نهاية الصيف ليس بالأمر الجيد.
وجاء هذا فس سياق تعليقه على تصريحات محمد صلاح
، بشأن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة، موضحًا إن هذه التصريحات ما هي إلا للضغط على إدارة الريدز من أجل تجديد عقده براتب أعلى.
وذكر أن توقيت حديث صلاح عن العروض والرحيل غريب جدًا"، مضيفًا "أعتقد أنها كانت رسالة لإدارة ليفربول
، بضرورة تقديم عرض جديد لتجديد عقده بمقابل مادي ضخم".
وحول تأثير هذه التصريحات صدم "صلاح" بقوله "رؤية اللاعبين يتوددون لأندية الدوري الإسباني، كان سيقلق ليفربول
قبل 5 سنوات، وليس الآن".
وتابع استثمار ما يزيد عن 125 مليون جنيه إسترليني في لاعب سيبلغ من العمر 29 عامًا هذا الصيف، ليس بالأمر الجيد".
ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول
ينتهي في صيف 2023، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 150 مليون جنيه إسترليني.