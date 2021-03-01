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معلمة سعودية تضبط زوجها متلبسًا مع فتاة.. وهكذا برر خيانته

سعودية-توبخ-زوجها
ارشيفية
 
الإثنين، 01-03-2021 09:37 ص

بعد أن دخل الشك إلى قلبها بسبب تصرفات زوجها، تمكنت معلمة سعودية ثلاثينة بجدة، من اكتشاف خيانة زوجها عندما قامت بتفتيش جواله لتجد عدة رسائل بينه وبين فتاة، وعندما واجهته بذلك أكد لها أنه على علاقة مع أخرى وسوف يتزوج بها.
وتقدمت الزوجة لمكتب محاماة لرفع دعوى طلاق ضد زوجها، والمطالبة بدفع تعويض مالي لها إثر تضررها نفسيا.
وأوضحت الزوجة -وفقاً لـ”الوطن” السعودية- أن فترة زواجها تجاوزت 7 سنوات ولها منه 3 أبناء، مشيرة إلى أنها تقوم بكافة الواجبات الزوجية له وتراعي ظروفه، كما تساهم معه في توفير المتطلبات الأساسية لأسرتها وأبنائها خاصة أنها تعمل كمعلمة وتقوم بدفع إيجار السكن.
وأضافت أن زوجها أصبح كثير الغياب دون مبرر والانشغال بجهاز الجوال داخل المنزل مما دفعها للشك به، موضحة أنها أخذت تراقبه أثناء فتحه لجهاز جواله لحفظ الرقم السري، حتى تمكنت من فتحه وقامت بتفتيشه لتجد عدة رسائل مع فتاة،  ويعدها فيها بالزواج وعندما واجهته اعترف لها الزوج وأكد ما رأته.
 

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