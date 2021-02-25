صادم.. يُطلق العروسة ليلة الدخلة بعد اكتشاف خيانتها مع والده

الخميس، 25-02-2021
01:24 م
المصريون
في واقعة صادمة لم يكن تخطر على بال أحد في أسوأ الظروف، عندما حلت الصدمة
على العريس
بعد اكتشافه خيانة عروس
ه له مع والد
ه في ليلة الدخلة
ليطلقها ويقرر
الابتعاد عن والد
ه تمامًا.
يقول العريس
الذي يدعى "دانيال" من سيدني، إنه لم يتحدث إلى أي
منهما منذ الخيانة
قبل عامين، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
واوضح "دانيال" أنه عاد إلى غرفته بعد حفل الزفاف، ليرى أن زوجته
تغازل والد
ه والعكس، "ذهبت بعد حفل
الزفاف لاحتساء مشروبات بعد الحفل، وبعد عودتي إلى الغرفة صدمت بما رأيت كان
المشهد فج للغاية وصادم".
فيما قال إن والد
ه ألقى خطابًا في حفل الاستقبال للاحتفال بالزوجين
"السعداء"، قال إنه أصيب بصدمة من والد
ه "بعد أن رأيت ذلك يحدث، من
الواضح أنني لم أستطع الذهاب ومواجهة الجميع في الخارج".
كان دانيال اشتبه في أن زوجته كانت على علاقة مع والد
ه قبل يوم الزفاف،
وقال: "يبدو أنه حدث عدة مرات"، لتنتهي ليلة الزفاف بطلاق
ه للعروس
الجديدة ولم يتحدث منذ ذلك الوقت مع والد
ه.