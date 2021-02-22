خلعت العباءة.. بدور البراهيم تصدم متابعيها بإطلالة مثيرة بدون الحجاب

الإثنين، 22-02-2021
09:55 ص
المصريون
أحدثت خبيرة التجميل السعودية
الشهيرة على مواقع التواصل
الاجتماعي، بدور البراهيم
، جدلًا كبيرًا بين النشطاء في المملكة، بعد أن فاجئتهم
بنشر صور مثيرة
لها بـ"البيجامة" وبدون حجاب.
وأظهرت الصور "البراهيم" وهي تقف أمام مرآة وترتدي
"بيجامة"، وبدون العباءة
أو الحجاب، وعلقت قائلة: "اليوم عيد ميلادي
وما قدرت أسوي حفل".
وعلق مغردون على صور بدور البراهيم
وإطلالتها الجديدة بأنها
تشبه هند القحطاني، لافتين إلى أنها كانت تنتقدها سابقًا بسبب ظهورها بهذه الإطلالة،
فيما اعتبر آخرون أن خلع الحجاب
أصبح موضة بين الفتيات على مواقع التواصل
الاجتماعي من أجل نيل الشهرة وجذب المتابعين.