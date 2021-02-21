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بعد طلاقها.. أميرة الناصر تخلع الحجاب وتكشف السبب الصادم (فيديو)

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أميرة
 
الأحد، 21-02-2021 09:19 ص المصريون

بعد أيام من طلاقها، فاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر، متابعيها بقرار خلع الحجاب بعد أن انفصلت عن زوجها بشكل رسمي، الأمر الذي أثار جدلًا واستياء بين النشطاء.
وظهرت "الناصر"، في مقطع فيديو بدون الحجاب، وقالت إن الحجاب كان ظالمها ويظهرها عجوزة، مضيفة: "بعد أن انفصلت بشكل رسمي عن مشعل الخالدي بشوف حياتي".
كما ظهرت في مقطع آخر هاجمت طليقها ووصفته بالمريض والمعقد ووجهت له مجموعة من الانتقادات، مشيرة إلى أن بعض الأطراف تدخلوا لإعادتها له في المرة الأولى، لكنها لن تتزوج ثانيا إذا كان كل الرجال مثله، بحسب وصفها.


 

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