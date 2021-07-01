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أمير سعودي يفتح النار على العلمانيين: سفهاء وصل بهم الغباء إلى هذا الحد

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Native
الخميس، 01-07-2021 03:06 م


هاجم الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، ما يطلقون على أنفسهم ليبراليين وعلمانيين، مؤكدًا أنهم في الحقيقة ليسوا إلا مجموعة من المشوهين فكريًا والحاقدين على الدين الإسلامي، وليسوا بمفهوم العلمانية الغربية.
وقال الأمير السعودي في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "ما نعانيه آفة ليست بسيطة فنحن لا نعاني من ليبرالية أو علمانية بمفهومها الغربي بل ما نعاني منه هو مجموعة من المشوهين فكريا والحاقدين على تعاليم ديننا الإسلامي يندرجون تحت مسميات مختلفة لكنهم يتفقون على الهمز واللمز ضد العلماء أو السنة حتى وصل بعضهم من الأغبياء بالطعن بالقرآن".
وأشار إلى أن "الملفت للنظر أن بعض القنوات والبرامج أصبحت منصة لهؤلاء السفهاء الذين يتحدثون بأفكار ومعلومات مستفزة ومغلوطة لا تنطلي على الأطفال ويمارسون أسلوب الخلط بين التفكير المتشدد وربطها بعلماء السلف لأهداف خبيثة لكن للتذكير فهؤلاء كانوا في السابق هم منصات لمشاهير الصحوة للهمز ضد علمائنا".
وأضاف: "يجب علينا التفريق بين علمائنا الثقات أصحاب المنهج السلفي الخالي من التشدد أو الانحراف وبين أصحاب الفكر المتشدد والحزبيين فأكثر من دافع عن الدين الوسطي هم علماء السلف وتم الهجوم عليهم والانتقاص منهم بسبب مواقفهم المشرفة، فمن يحاول أن يسيء لهم فهو يسير بنفس طريقة الحزبيين بغبائه".
وأردف: "هذه القنوات أو البرامج في الأمس القريب فشلت في الدفاع عن الوطن خارجيا ونراهم اليوم تمارس نفس الفشل داخليا ليس العيب أن تفشلوا لكن العيب أن تكرروا فشلكم. انتهينا من إعادة تدوير أصحاب الماضي الأسود وأصبحنا نعيد تدوير بعض المشوهين فكريا فما الفائدة من ذلك؟".
 

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