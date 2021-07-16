الجمعة 16 يوليه 2021
توقيت مصر 23:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد زواجه.. يعقوب بوشهري يكشف أغرب ما اكتشفه في عروسه السعودية

بعد الصورة الخادشة.. رهف القنون تثير الجدل مجددًا وتغلق التعليقات

الزمالك يقاضي فرجاني ساسي رسميًا أمام الـ فيفا

شاهد.. خناقة بالأيدي والشتائم بين حمو بيكا وآخرين في الساحل

محمد رمضان يرد على سخرية أحمد الفيشاوي منه

بيان عنيف من نقابة الفنانين ضد حلا شيحة: تنشر الفكر الظلامي

تعرف على سعر الدولار في تعاملات الجمعة

شاهد.. وزير النقل يلقي القبض على سائق سيارة كاد يتسبب في كارثة قطار

السجن 16 عامًا على طبيب الأسنان المتحرش بالفنانين

الغندور: بيشتم وبيتأجر بفلوس.. قريبًا في النيابة

ADS
 

بيان عنيف من نقابة الفنانين ضد حلا شيحة: تنشر الفكر الظلامي

حلا-شيحة-ومعز-مسعود-750x375
حلا شيحة
Native
الجمعة، 16-07-2021 01:41 م

علق مجلس إدارة المهن التمثيلية، على أزمة الفنانة حلا شيحة والفنان تامر حسني، بشأن فيلم “مش أنا”، بعد أن أعربت حلا عن انزعاجها بسبب طرح كليب الأغنية الذي يحتوي على مشاهد رومانسية.
وأعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في بيان رفضه التام لـ”كل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري، طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة”.
وأكد المجلس أنه “لن يقف ساكنا أمام محاولات تشوية الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية التطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة”، مؤكدا دعمه الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة.
واعتبر أن “خروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها”، داعيا إلى “مقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوی مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى”.
 

إقرأ ايضا

cab2c730-b231-4f45-8f47-db5c32d002cd (1)

بعد زواجه.. يعقوب بوشهري يكشف أغرب ما اكتشفه في عروسه السعودية

ارشيفية

بنك ناصر الاجتماعي يشهر أول لجنة زكاة نوعية لمرضى الكلى

وزيرة التضامن و وزيرة البيئة و وزير القوي العاملة

لتحقيق التنمية المستدامة 2030.. سعفان وفؤاد والقباج يوقعون بروتوكول تعاون

أخبار متعلقة

2021-637619576510109313-10

مشاهد حميمية.. تامر حسني يرد على حلا شيحة: كان برضاكي وخدتي فلوس كتير

13886665741624702976

مخرج شهير لـ حلا شيحة: «لما تطلقي متقوليش عايزة أمثل تاني»

Capture

بعد نشره فيديو معها..حلا شيحة تهاجم تامر حسني: أعلنت توبتي وندمي إلى الله

902

أمير سعودي يفتح النار على العلمانيين: سفهاء وصل بهم الغباء إلى هذا الحد

-_r1lq5bevf8m31gpiic9r7rh13

تركي آل الشيخ يرد على ناشر فيديو له أثار الجدل: يا تافه يا حقير

19_2020-637427796259871156-987

«جايين تسألوني عن أختي ليه؟».. هنا شيحة تنفعل وتنسحب من لقاء تليفزيوني