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مُعِد برنامج الإبراشي يكشف صدمة وجدها في غرفة نومه بعد نقله إلى المستشفى

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الثلاثاء، 18-01-2022 09:39 ص

كشف إيهاب العجمي، صديق وأحد معدي برنامج الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، تفاصيل جديدة عن ملابسات مرضه الأخير ومن ثّم وفاته، مؤكدًا أنه كان دائم الزيارة له.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو أديب على أم بي سي مصر: ” في مرة من المرات رأيت شخصا خلف وائل الإبراشي يُدخن السجائر بشراهة داخل الفيلا وبدون كمامة”.
وأضاف: “وبعد ما مشيت كلمت وائل في التليفون وطلبت منه أن ألبس كمامة وأدخل الفيلا، ولكنه رفض بشدة وقالي يكفي إن أنت بتجيلي من على الباب وخلاص مش عايز أتعبك، خليك متابع معايا بالتلفون، وحين سألت الإبراشي بعدها اكتشفت أن الذي يدخن ما هو إلا الطبيب”.
وأكد أنه عندما دخل الفيلا لتطهيرها ومعه سائقه الخاص، عقب نقل وائل الإبراشي إلى المستشفى، وجد غرفة النوم مليئة بـ “أكواب بلاستيك كثيرة بها أعقاب السجاير”، مضيفا “أنا شفت منظر أشبه بالغُرزة.. ولا يمكن تكون ديه غرفة الإعلامي وائل الإبراشي”.
ولفت إلى أن الإبراشي لم يكن مُدخناً على الإطلاق “عمره ما كان بيشرب سجاير”.
 

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