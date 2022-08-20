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«مصورتش حريم قعدت في حضنهم 28 سنة».. سبب انتحار شاب البحيرة

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الشاب المنتحر
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السبت، 20-08-2022 08:53 ص


كشف الشاب الذي تخلص من حياته في بث مباشر على الهواء عبر حسابه على فيسبوك، وهو من كفر الدوار في محافظة البحيرة سبب إقدامه على التخلص من حياته.
وخلال فيديو قبل انتحاره تحدث عن تعرضه للظلم من أحد أقاربه إذ وجه له اتهامات باطلة، وأنه سوف يُنهي حياته حتى يُريح عائلته من أي متاعب بسببه، وسيكتفي بالاقتصاص من من طلمه وأخذ حقه منه يوم القيامة.
وقال الشاب المُنتحر خلال الفيديو « ياحبشي انا برئ من التهمة اللي اتهمني بيها، أنا مصورتش حريم حد، مصورتش الستات اللي قعدت في حضنهم 28 سنة، أنا مصورتش حد، أنا هستناك يوم البعث لما تجيلي، ومش هتعرف تكفر عن ذنبك ياحبشي يابركات.. أنا مستنيك يوم البعث علشان ظلمك ليا» وقام بإبتلاع قرصين من أقراص حفظ الغلة، واستكمل باقي حديثه حتى انتهى مقطع الفيديو.
بعد أن شاهد أقارب ابن كفر الدوار مقطع الفيديو سارعوا محاولين إسعافه من خلال نقله إلى مركز السموم بالإسكندرية، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد أن وصل إلى المستشفى.
 

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