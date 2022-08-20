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شاب ينتحر في بث مباشر على الهواء ويكشف السبب الصادم

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الشاب
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السبت، 20-08-2022 08:34 ص
في واقعة صادمة، أقدم شاب على التخلص من حياته في بث مباشر على الهواء، حيث تناول حبة سامة، موثقا لحظات مأساوية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 وأشار الشاب ويدعى عمرو ، أنه تعرض للظلم من أحد أقاربه، حيث أنه مقيم في كفر الدوار التابع لمحافظة البحيرة، متهما قريبا له بالعديد من الاتهامات.
وفور علم أسرته بما قام به، سارعوا بنقله إلى مستشفى قريب في محاولة لإنقاذ حياته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عند وصوله المستشفى.

وأخطرت المستشفى الشرطة، التي حضرت وقامت بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير حول الوفاة، وتكليف الشرطة بجمع التحريات حول الواقعة.
 

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