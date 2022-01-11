مصر للطيران: على كل مسافر إلى هذه الدولة دفع 30 دولار

الثلاثاء، 11-01-2022
09:28 ص
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران
، عن بدء تطبيق إجراءات صحية جديدة علي
المسافرين إلى لبنان
، بناء على الإجراءات الصحية الجديدة التي اتخذتها السلطات
هناك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت الشركة الوطنية مصر للطيران
، إنه في ضوء الإجراءات الاحترازية
المتخذة من جانب السلطات اللبنان
ية للحد من انتشار فيروس كورونا توجه مصر للطيران
عناية المسافرين إلى بيروت دفع قيمة 30 دولار أمريكي قبل موعد الرحلة نظير خضوعهم
لفحص PCR Test فور وصولهم
مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت باستثناء من هم دون الـ 12 سنة وقوات اليونيفيل،
بجانب تطبيق كافة الاشتراطات الصحية الأخرى.
وأضافت مصر للطيران
، أنه يقتصر دفع تلك القيمة من جانب الركاب فقط عبر
المنصة الإلكترونية MOPH PASS بشكل حصري دون
غيرها.