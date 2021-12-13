إليسا تخرج عن صمتها: لن نقبل بالاحتلال الإيراني

الإثنين، 13-12-2021
01:22 م
أعلنت الفنانة اللبنان
ية، إليسا، اليوم الاثنين، عن تضامنها مع نائب لبنان
ي
سابق، بعد أن قام "حزب الله
" بمقاضاته، لاتهامه له بالمسؤولية عن تفجير
مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأدى إلى إصابة الآلاف.
وكتبت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر": "واجبي كمواطنة
حرة تؤمن بلبنان
أن أتضامن مع فارس سعيد".
وتابعت موضحة أن "من يهدد السلم الأهلي ليس من كتب تغريدة، وإنما من
لديه 100 ألف مقاتل".
وختمت إليسا تغريدتها قائلة: "لن نسكت على الاحتلال الإيران
ي".
وكان "حزب الله
" اللبنان
ي أعلن الأسبوع الماضي عن أنه يقاضي
النائب السابق، فارس سعيد، والموقع الإلكتروني لحزب القوات اللبنان
ية، لاتهامه
""حزب الله
" بمسؤوليته عن تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.