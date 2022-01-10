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«السيسي» يأمر بإيصال الغاز إلى هذه الدولة في أسرع وقت

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الرئيس السيسي
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الإثنين، 10-01-2022 04:00 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجهات لتسهيل إيصال الغاز إلى لبنان، والإسراع في ‏تنفيذ ذلك.‏
جاء ذلك خلال استقبال السيسي لرئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في مقر إقامته بشرم الشيخ، وذلك بعد الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.
وأبدى الرئيس استعداد مصر للإسهام في إيصال الغاز للبنان وفق المعاهدات الموقعة، بحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء اللبناني.
وقال السيسي لميقاتي: "لبنان في قلبي شخصيا وفي ضمير ووجدان مصر".

من ناحيته، شدد رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، للسيسي على "دور مصر في دعم لبنان، وشكرها، وكذلك أهمية رعايتها لعملية إعادة النهوض العربي العام".
كما أكد وزير الشباب والرياضة اللبناني، جورج كلاس، على حوار السلاك ولغته ومنطقه الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته الافتتاحية بالمنتدى.
 

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