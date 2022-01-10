«السيسي» يأمر بإيصال الغاز إلى هذه الدولة في أسرع وقت

الإثنين، 10-01-2022
04:00 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجهات لتسهيل إيصال الغاز
إلى لبنان
، والإسراع في تنفيذ ذلك.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي لرئيس الوزراء اللبنان
ي،
نجيب ميقاتي، في مقر إقامته بشرم الشيخ، وذلك بعد الجلسة الافتتاحية للنسخة
الرابعة لمنتدى شباب العالم
.
وأبدى الرئيس استعداد مصر للإسهام في إيصال الغاز
للبنان
وفق المعاهدات الموقعة، بحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء اللبنان
ي.
وقال السيسي لميقاتي: "لبنان
في قلبي شخصيا وفي
ضمير ووجدان مصر".
من ناحيته، شدد رئيس وزراء لبنان
، نجيب ميقاتي، للسيسي
على "دور مصر في دعم لبنان
، وشكرها، وكذلك أهمية رعايتها لعملية إعادة النهوض
العربي العام".
كما أكد وزير الشباب والرياضة اللبنان
ي، جورج كلاس، على
حوار السلاك ولغته ومنطقه الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته
الافتتاحية بالمنتدى.