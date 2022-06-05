الأحد 05 يونيو 2022
توقيت مصر 18:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ضربوه حتى سقط.. وفاة لاعب كرة قدم عراقي شهير بطريقة بشعة

صفقة انتقال مجانية.. «ميرور» تفجر مفاجأة عن وعد قدمه صلاح لنادٍ عريق

فيديو يحبس الأنفاس.. سقوط مواطن عماني في نهر بتركيا وعدم العثور عليه

المحكمة الرياضية تصدر حكمها بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

مصرع رئيس محكمة وإصابة 10 آخرين في حادث مروع

بيان من أرامكو بشأن خلافهم مع ورثة «القرفني»

عروس كفر الدور تُعلق على حملة السخرية منها

ارتفع 11 قرشًا.. سعر الدولار واليورو والريال السعودي مقابل الجنيه المصري

حملت سفاحًا.. تحديد هوية منتقبة حدائق أكتوبر

خطوة مفاجئة من الأهلي تجاه كهربا تحسم مصيره

ADS
 

مصرع رئيس محكمة وإصابة 10 آخرين في حادث مروع

133-184118-traffic-accident-egypt-atfih_700x400
ا
Native
Teads
الأحد، 05-06-2022 01:55 م
لقى رئيس محكمة مصرعه وأصيب 10 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط / القاهرة الزراعي في أسيوط.
تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بوقوع تصادم بين سيارتين بالقرب من كوبري بني حسين بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي ووجود حالة وفاة ومصابين.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المرور والمركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص وأسفر الحادث عن مصرع المستشار "بيشوى. ن. ف" 55 عاما رئيس محكمة بمنفلوط وإصابة 10 أشخاص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ونقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.
 

إقرأ ايضا

download

فيديو يحبس الأنفاس.. سقوط مواطن عماني في نهر بتركيا وعدم العثور عليه

1820537_0

عروس كفر الدور تُعلق على حملة السخرية منها

20220601182404721

حملت سفاحًا.. تحديد هوية منتقبة حدائق أكتوبر

أخبار متعلقة

18941082991653526316

مصرع النقيب محمود فريد معاون مباحث «أبو صوير»

10202126155051875625087

شاهد.. حادث مروع لتصادم أتوبيس مدارس وسيارة في السعودية

1405820811580402403

«مكنش قصدي».. القبض على الفنان مصطفى هريدي بعدما صدم 4 شباب بسيارته

Capture

صدمة.. مصرع إعلامي وزوجته واثنين من أبنائه في حادث مروع (صور)

20220507110827016

كم دفع كريم الهواري لأهالي ضحايا«الشيخ زايد» من أجل التصالح؟

image

قضية كريم الهواري.. أسر ضحايا حادث الشيخ زايد يتنازلون أمام المحكمة