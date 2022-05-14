صدمة.. مصرع إعلامي وزوجته واثنين من أبنائه في حادث مروع (صور)

السبت، 14-05-2022
10:14 ص
شيع أهالي قرية كفر
الأبحر بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية
والقرى المجاورة،، جثامين 4 من أسرة واحدة بعد
أن لقي إعلامي
شاب من محافظة الدقهلية مصرع
ه هو زوجته واثنين من أبنائه في حادث
انقلاب
سيارته على طريق راس سدر بمحافظة جنوب سيناء.
كما أصيبت اثنين من بناته بإصابات خطيرة وذلك بعد يوم واحد
من ظهوره وإعلانه عن تبرع بمبلغ مالي لإعادة بناء مسجد في قريته كفر الأبحر مركز نبروه
بمحافظة الدقهلية
.
واستقبل الأهالي بدموع وعويل سيارات الإسعاف الحاملة للجثامين
عند مدخل القرية وحملوهم علي سيارات نقل إلى أن وصلوا عند منزل شقيق الراحل حتي مسجد
المجمع الإسلامي بالقرية.
وقام شقيق الراحل بأداء صلاة الجنازة على الجثامين الأربعة
وتم حمل النعوش الي مقابر القرية لتشييعهم الى مثواهم الأخير.
يذكر أن الحادث
راح ضحيته 4 من أسره واحدة وهم كل من: نجاح
محمد محمود الجمال، وشهرته نجاح الجمال ،47 عامًا، وزوجته رباب عماد توفيق، 45 عامًا، وابنته ندي
نجاح محمد محمود، وابنه أدهم نجاح محمد محمود .
و تم نقل الجثث إلى مستشفى أبو رديس العام، كما تسبب الحادث
في إصابة اثنتين من أبناءه وهما: ناردين نجاح محمد محمود، مصابة اشتباه
كسر بالحوض والعمود الفقري، ونورهان نجاح محمد محمود، من مصابة باشتباه كسر بعظمة
الترقوة وجرح قطعي أسفل الأنف.
وكان الراحل نجاح الجمال قد ظهر أمس في مقطع فيديو علي مواقع
التواصل الاجتماعي خلال جمع أهالي قرية كفر الأبحر تبرعات لإعادة بناء مسجد في قريته
وقال خلاله: "أتبرع عني وعن والدي وزوجتي وأبنائي بمبلغ 20 ألف جنيه، وتبرع
مجمع لأبناء الحج محمد الجمال 50 ألف جنيه عن روح والدهم" ورد عليه مقدم الحفل
: "مبروك يا أستاذ نجاح علي إحلال وتجديد بيت من بيوت الله وهي تعتبر صدقة جارية
لك في حياتك وبعد مماتك".
وتبلغ لمأمور قسم شرطة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء يفيد
انقلاب ملاكي تحمل حروف وأرقام "د.هـ. ف 8359" على بعد 30 من كارته رأس
سدر اتجاه أبو زنيمة على الطريق الدولي الجديد، أسفر الحادث
عن وفاة 4 أشخاص من أسرة
واحدة واثينن مصابين من نفس الأسرة .