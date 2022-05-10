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كم دفع كريم الهواري لأهالي ضحايا«الشيخ زايد» من أجل التصالح؟

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كريم الهواري
Native
Teads
الثلاثاء، 10-05-2022 12:43 م


كشفت مصادر تفاصيل التصالح بين أهالى ضحايا حادث الشيخ زايد وبين المتهم كريم الهواري نجل رجل الأعمال الشهير، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث الشيخ زايد" والتى أسفرت عن وفاة 4 طلاب.
وأوضح المصدر أن التصالح بين أهالى الضحايا والمتهم كريم الهوارى، تم في الشهر العقاري للتنازل عن الشق المدني في الدعوى وليس الشق الجنائي الذي ستفصل فيه المحكمة.
وقالت المصادر أن التصالح تم طبقا للشرع والقانون، حيث تم تحديد قيمة التصالح على أساس "الدية"، والتي قدرت بحوالي 3 مليون و500 ألف، واستقر في النهاية على دفع مبلغ 4 مليون جنيه لكل أسرة.
وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق مع أسر ضحايا حادث الشيخ زايد على رحلات حج وعمرة على نفقة والد كريم الهواري، وتوظيف أشقاء ضحايا الحادث في مؤسسات محمد الهواري بمرتبات مجزيه.
 

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