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مش عارف أغض بصري».. نزار الفارس يحرج دوللي شاهين على الهواء

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السبت، 21-12-2024 09:48 ص
احرج الإعلامي نزار الفارس، الفنانة دوللي شاهين أثناء استضافتها في برنامجه المعروض على قناة «الرابعة»، وذلك بعد اعتراضه على ملابسها القصيرة التي ارتدتها خلال الحلقة.
نزار الفارس: مش عارف أغض بصري
و قال نزار الفارس :«استأذنك أقلعي الجاكيت وتغطي رجلك لأني مش عارف أغض بصري»، وردت عليه دوللي شاهين :«مش من حقك أنا كده أزعل عشان دا انتهاك لخصوصيتي وحريتي، أنت لو عندك دريس كود كنت بلغني به قبل التصوير، وأنا حرانة وماينفعش أحط حاجة على رجلي».
أحدث أعمال دوللي شاهين
أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، هي أغنيات «انا الحاجة الحلوة»، «ست البنات»، «حوش الدلع»،«حكاية بن»، «حبيبتي يا أمي»، و«الملكة QUEEN»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

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