مشاهد حميمية.. تامر حسني يرد على حلا شيحة: كان برضاكي وخدتي فلوس كتير

الخميس، 15-07-2021
03:39 م
خرج الفنان تامر حسني
عن صمته، ورد على منشور الفنانة
حلا شيحة
، التي هاجمته فيه بسبب نشره فيديو كليب من فيلمهما "مش أنا"،
يتضمن مشاهد
رومانسية بينهما.
وقال تامر حسني
في المنشور الذي نشره عبر صفحاته على
مواقع التواصل الاجتماعي :" نهاركم جميل يا أغلى الناس 🤍 الحقيقه
عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه و كان في بينا كل خير"
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وتابع: للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست و أشركتي الجمهور
الكريم معانا بدال ما كنتي تكلميني شخصياً و نتناقش بيني و بينك ، فا أنا مضطر أرد هنا برضو
..أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش اصلاً
يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد و أخلف….. الحقيقه
اني إحترمت كلامي معاكي و وعدتك أشيل مشاهد
تانيه طلبتيها و شيلتها بالفعل و شكرتيني عليها و لو حابه تفتكري المشاهد
اللي اتشالت
بعد اذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف او كلميه يبعتهالك كلها موجوده
، و بعدين الفيلم بقاله ٣ اسابيع في السينمات و الكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس !! إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي ؟؟؟؟ منطق غريب فعلاً يا حلا ، و بعدين هو مش أنتي اللي مضيتي عقد و تقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه !!!!! هو مش إنتي اللي صورتيه و مثلتيه بنفسك و
بمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك ؟!!!!!! و للتوضيح
للجمهور الكريم أنا و المخرجه الأستاذه ساره وفيق بعتنالك و كنا بنتحايل عليكي تيجي
تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظه تقوليها ، ماكنتيش بتردي علينا
و تليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا ،، إنتي
للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كدا و لو كان ليكي
أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب إنما إنتي فجأه أختفيتي و مكملتيش تركيب صوتك في الفيلم
ولا جيتي تتصوري عشان آفيش الفيلم أصلًا و مخليتيناش نعرف نعمل آفيش مجمع !!! و بقيتي
تقفلي تليفوناتك و تكنسلي علينا كلنا و بعدين
أي فيلم بيبقى ليه خطه مسبقه في الدعايه و انتي عارفاها كويس و وافقتي عليها و دا كليب
رومانسي يعني معقول كنتي عايزه المنتج يشيل
كل مشاهد
ك اللي صورتيها من الكليب و يطلعني بغني و بقول الكلام الرومانسي دا للأستاذ
ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل ؟؟!!!!! أنا زعلان منك جداً يا حلا
على مفردات البوست بتاعك الغير موفقه و مستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح و اتهامات
باطله ليا إحتراماً لحجات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني و على فكره انا واثق انك
عارفه اني مستاهلش منك كدا و هكتفي بالتوضيح دا و ربنا يهدي الجميع و يكتبلك كل الخير
اللهم آمين".