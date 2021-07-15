الخميس 15 يوليه 2021
توقيت مصر 23:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السجن 16 عامًا على طبيب الأسنان المتحرش بالفنانين

الغندور: بيشتم وبيتأجر بفلوس.. قريبًا في النيابة

مشاهد حميمية.. تامر حسني يرد على حلا شيحة: كان برضاكي وخدتي فلوس كتير

مخرج شهير لـ حلا شيحة: «لما تطلقي متقوليش عايزة أمثل تاني»

روبي تعلن شروط حضور حفلها في الساحل:«للمرتبطين فقط وممنوع الهوت شورت»

استبعاد صلاح من الترشح لجائزة الكرة الذهبية.. تعرف على الـ5 مرشحين

«شبه عارية».. منع بطلة كمال أجسام تركية من ركوب طائرة في أمريكا(فيديو)

شاهد.. الجيش الإثيوبي ينشر الفرقة 22 لتأمين سد النهضة

قرار من النائب العام بشأن علاء وجمال مبارك

رئيس وزراء إثيوبيا: انتهى وقت المفاوضات مع «العدو الأكبر»

ADS
 

مشاهد حميمية.. تامر حسني يرد على حلا شيحة: كان برضاكي وخدتي فلوس كتير

2021-637619576510109313-10
>
Native
الخميس، 15-07-2021 03:39 م


خرج الفنان تامر حسني عن صمته، ورد على منشور الفنانة حلا شيحة، التي هاجمته فيه بسبب نشره فيديو كليب من فيلمهما "مش أنا"، يتضمن مشاهد رومانسية بينهما.
وقال تامر حسني في المنشور الذي نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي :" نهاركم جميل يا أغلى الناس 🤍 الحقيقه عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه و كان في بينا كل خير" .
وتابع: للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست و أشركتي الجمهور الكريم معانا بدال ما كنتي تكلميني شخصياً و نتناقش بيني و بينك  ، فا أنا مضطر  أرد هنا برضو
..أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش اصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي  أوعد و أخلف….. الحقيقه اني إحترمت  كلامي معاكي و وعدتك أشيل مشاهد تانيه طلبتيها و شيلتها بالفعل و شكرتيني عليها و لو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد اذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف او كلميه يبعتهالك كلها موجوده ، و بعدين الفيلم بقاله ٣ اسابيع في السينمات و الكليب موجود جوه الفيلم     هو بالنسبالك الحرام  إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس !!      إنما الكليب يتشاف جوه السينمات  عادي ؟؟؟؟ منطق غريب فعلاً يا حلا ،  و بعدين هو مش أنتي اللي مضيتي عقد و تقاضيتي  عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه  !!!!! هو مش إنتي اللي صورتيه و مثلتيه بنفسك و بمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك  ؟!!!!!! و للتوضيح للجمهور الكريم أنا و المخرجه الأستاذه ساره وفيق بعتنالك و كنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظه تقوليها ، ماكنتيش بتردي علينا و تليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا  ،، إنتي للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كدا و لو كان ليكي أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب إنما إنتي فجأه أختفيتي و مكملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان آفيش الفيلم أصلًا و مخليتيناش نعرف نعمل آفيش مجمع !!! و بقيتي تقفلي تليفوناتك و تكنسلي علينا كلنا  و بعدين أي فيلم بيبقى ليه خطه مسبقه في الدعايه و انتي عارفاها كويس و وافقتي عليها و دا كليب رومانسي يعني معقول  كنتي عايزه المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب و يطلعني بغني و بقول الكلام الرومانسي دا للأستاذ ماجد الكدواني  مثلاً  هو دا يُعقل ؟؟!!!!! أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقه و مستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح و اتهامات باطله ليا إحتراماً لحجات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني و على فكره انا واثق انك عارفه اني مستاهلش منك كدا و هكتفي بالتوضيح دا و ربنا يهدي الجميع و يكتبلك كل الخير اللهم آمين".

 

إقرأ ايضا

1598736758blobid0

السجن 16 عامًا على طبيب الأسنان المتحرش بالفنانين

13886665741624702976

مخرج شهير لـ حلا شيحة: «لما تطلقي متقوليش عايزة أمثل تاني»

روبي-1614765048-1

روبي تعلن شروط حضور حفلها في الساحل:«للمرتبطين فقط وممنوع الهوت شورت»

أخبار متعلقة

13886665741624702976

مخرج شهير لـ حلا شيحة: «لما تطلقي متقوليش عايزة أمثل تاني»

Capture

بعد نشره فيديو معها..حلا شيحة تهاجم تامر حسني: أعلنت توبتي وندمي إلى الله

19_2020-637427796259871156-987

«جايين تسألوني عن أختي ليه؟».. هنا شيحة تنفعل وتنسحب من لقاء تليفزيوني

Capture

«مش أنا».. حلا شيحة تحذف صور فيلمها الأخير وتتبرأ منه وتعود للحجاب