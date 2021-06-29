«جايين تسألوني عن أختي ليه؟».. هنا شيحة تنفعل وتنسحب من لقاء تليفزيوني

الثلاثاء، 29-06-2021
03:54 م
انفعلت الفنانة
هنا شيحة
، على عدد من الإعلاميين خلال لقاء تليفزيوني، على هامش فعاليات مهرجان
أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة، وقررت عدم استكمال اللقاء بعد
توجيه مذيعة البرنامج سؤالاً لها حول حقيقة إعتزال شقيقتها الممثلة حلا شيحة
.
وحضرت هنا
المهرجان بصفتها عضو في لجنة التحكيم الخاصّة بالأفلام القصيرة، ولكن تمحورت أسئلة
الإعلام
حول ما تم تداوله مؤخراً عن اعتزال حلا شيحة
، بعد زواجها من الداعية الإسلامي، معز
مسعود، وإرتدائها الحجاب، ما اضطرها لإلغاء جميع اللقاءات الإعلامية والإنفعال على
بعضهم قائلة: "أنا فنانة وفي مهرجان عن الفن، جايين تسألوني عن أختي ليه؟، مش
هسجل مع حد، ومش هسمح لأي حد يسألني عن حياة أختي وحياتي الشخصية والأسرية".
وقالت وسائل
إعلام، أن هنا شيحة
ظلت طوال اليومين الماضيين داخل غرفتها بالفندق الذي تقيم فيه
بأسوان ورفضت المشاركة بأي ندوات، واشترطت على أحد البرامج قبل إجراء لقاء معه عدم
التطرق لموضوع أختها، وخلال اللقاء فوجئت بسؤال عن الشائعات، ما جعلها تنفعل بشدة،
ونزعت الميكروفون ورفضت استكمال اللقاء، وفور خروجها رددت بعض الكلمات الغاضبة،
منها: هو إيه مفيش غير إخواتي وحياتهم.. أنا جاية هنا اتكلم عن بيتنا ولا إيه".