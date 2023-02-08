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مسلحون يختطفون طائرة إندونيسية وقائدها النيوزيلندي

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مسلح
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الأربعاء، 08-02-2023 10:08 ص

 

اختطف مسلحون طائرة اندونيسية تابعة لخطوط "سوسى إير"، واحتجز المسلحون طيارا نيوزيلنديا، وخمسة من ركابها كرهائن فى مقاطعة بابوا الغربية الاندونيسية.

 

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكينز: "الحكومة على علم بالموقف، ويعمل موظفو السفارة النيوزيلندية في إندونيسيا، على القضية".

 

وأضاف هيبكنز: "لم يعطونا بعد تفاصيل كاملة عما حدث وماذا يفعلون لحل الوضع، لكننا نعلم أن القضية قيد العمل".

وقالت وزارة الخارجية النيوزيلندية، إنها تقدم الدعم القنصلي لأسرة الطيار، لكنها رفضت التعليق أكثر، مستشهدة بقوانين الخصوصية.

 

وأفيد أيضا أن الجناح العسكري لحركة "بابوا الحرة" الانفصالية (في إندونيسيا تعتبر منظمة إرهابية)، أعلن مسؤوليته عن الهجوم، قائلا، إنه لن يطلق سراحه حتى تعترف الحكومة الإندونيسية باستقلال المنطقة.

 

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