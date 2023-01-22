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فيديو صادم.. تمساح يحمل جثة طفل في النهر لإعادته لأهله بعدما فشلوا في العثور عليه

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فيديو صادم.. تمساح يحمل جثة طفل في النهر لإعادته لأهله بعدما فشلوا في العثور عليه

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تمساح
Native
Teads
الأحد، 22-01-2023 03:05 م


تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يظهر تمساح ضخم يحمل على ظهره جثة طفل غرق سابقا في نهر ماهاكام وفشلت أسرته في العثور عليه، في بلدة موارا جاوا الإندونيسية.

وأظهر المقطع تمساح يحمل فوق ظهره جسد الطفل إلى ضفة النهر.

وبحسب شبكة تلفزيون "tvOne" الإندونيسية، اختفى التمساح على الفور في مجرى النهر بعد أن شاهد السكان وعائلة الضحية جثة الطفل.

وأفادت التقارير، أنه لم يتم العثور على جروح في جثة الطفل باستثناء عضة في الظهر اضطر التمساح لإحداثها لدى التقاط جسد الطفل من مياه النهر وحمله.
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