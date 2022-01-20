مستشار الرئيس: ندرس فرض الإغلاق الكلي أو الجزئي للحد من كورونا

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كشف محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، حقيقة فرض إغلاق كلى أو جزئى للحد من انتشار كورونا، لافتا إلى أن هذا الأمر بيدرس جيدا وإذا احتاج الوضع لهذه المراحل سيتم الإعلان فى وقته.

وأكد محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أنه ليس من الضروري أن تكون تحاليل pcr إيجابية لإثبات الإصابة بكورونا ولكن هناك اشتباه إكلينكى حتى فى حالة كونها انفلونزا عادية خاصة أن المتحور الجديد يعطى أعراض تشابه الانفلونزا العادية.

ولفت محمد عوض تاج الدين، إلى أن الانفلونزا وكورونا أمراض فيروسية ومعدية ويجب أن نقدر هذا الأمر حفاظا على الصحة العامة والمواطنين، لافتا إلى أن الانفلونزا العادية الموسمية تصيب 500 ألف حالة حول العالم.