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مستشارة أسرية: 4 أخطاء تقع فيها الزوجات تُنفر الزوج منها

ماذا-تفعلين-إذا-جرحتِ-مشاعر-زوجك؟-
ارشيفية
Native
Teads
الأربعاء، 01-12-2021 10:00 ص

كشفت المستشارة الأسرية والتربوية السعودية الهنوف الحقيل، عن 4 أخطاء تقع فيها معظم النساء وتكون سبباً في تنفير الزوج من زوجته ، موضحة طرق بسيطة لحل المشاكل بين الزوجين وفتح حوار حقيقي بينهما.
وقالت خلال برنامج ” سيدتي “على قناة روتانا خليجية ، :” إن الصفات التي تنفر الزوج من زوجته تتمثل في المرأة النكدية، والغضوبة، والشكاكة، والغيورة باستمرار، لافتةً إلى أنه يجب بناء أسلوب حواري بين الزوج والزوجة لحل أي مشكلة قد تقف أمامهما “.
وتابعت الهنوف :”الرجل ما يستوعب الغيرة وما يراها إلا تحكم وقلة ثقة بالنفس ، مٌشيره إلى أن الرجل يستطيع تغيير المرأة بأقل مجهود ، ولكن المرأة ممكن تغير الرجل ولكن على المدى البعيد وليس من أول محاولة “.
وأضافت أنه يجب على الزوجة أن تناقش زوجها بطريقة متحضرة، وبذكر إيجابيات الزوج، وتعبر عن أحاسيسها بشعور وليس بنقدية واضحة تنفر زوجها منها ، ناصحة بضرورة تحديد المشكلة من وجهة نظر الزوج والزوجة، وتحليلها، ووضع الحلول، وذلك من خلال المشاركة في الرأي وعدم التسلط “.
واشارت :” أنه من أكثر المشاكل التي تأتي إلينا في العيادة عدم وجود حوار بين الزوجين ، ولحل ذلك ، على الطرفين تحديد المشكلة من وجهة نظرهما ، وتحليل المشكلة وسببها ، ثم وضع الحلول لها ، فهذا هو الحوار الحقيقي أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين “.
 

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