صورة صادمة لـ موديل روز قبل الشهرة بالحجاب وليست سعودية الأصل

الأحد، 28-11-2021
12:56 م
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر معلومات عن عارضة الازياء السعودية
المثيرة للجدل مودل روز، مشيرين الى ان أصولها ليست سعودية
، بل حصلت على الجنسية
في وقت لاحق.
وكشفت احدى الصفحات ان روز اسمها في الحقيقة روان، الا انها غيرته، وأضافت
الصفحة أن والدها يمني من عائلة أبو زيده وأمها سورية، لكنها لا تعترف بكل ذلك،
خصوصاً بعد ان حصلت على الجنسية السعودية
.
ونشرت صورة لهويتها يُقال انها حقيقية، وظهرت روز في الصورة محجبة بظهور
نادر لها بالحجاب
، اذ انها تعتمد الاطلالات الجريئة.