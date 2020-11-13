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في فرنسا..

مسئول سعودي يكشف عن مخطط شيطاني للإساءة للنبي ﷺ

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مسئول سعودي يكشف عن مخطط شيطاني للإساءة للنبي (ص)
 
الجمعة، 13-11-2020 07:45 م الطيب حسين
كشف الأكاديمي السعودي، عبدالعزيز التويجري، مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة سابقا، عن خطة شيطانية بشأن الإساءة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر عبر "تويتر" أن المدارس الثانوية في جميع أنحاء فرنسا تخطط لتوزيع كتيّبات بها صور مهينة للنبي (ص) وفقما نقلت وكالة بلوميرج الأمريكية.


وكتب: "من مقال في بلومبيرج نُشر اليوم : ضدّ أقلية معزولة بالفعل ، تخطّط المدارس الثانوية في جميع أنحاء فرنسا لتوزيع كتيّبات بها صور مهينة للنبي من أجل تأكيد "قيم الجمهورية".


 

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