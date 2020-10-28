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عاجل.. أول رد من الرئيس السيسي حول الرسوم المسيئة للرسول

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الرئيس السيسي
 
الأربعاء، 28-10-2020 11:48 ص المصريون

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأبدى عن رأيه في الرسوم المسيئة للرسول التي قامت إحدى المجلات الفرنسية بنشرها، ولم يتراجع عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال الرئيس السيسي: "أعتقد ولا أظنني خاطئا عندما أرى أن الاستعلاء بممارسة قيم الحرية درب من دروب التطرف عندما تمس هذه الممارسة حقوق الآخرين".
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في احتفال المولد النوبى الشريف فى مركز المنارة: "أنا بقول لكل المسلمين في مصر وبره مصر.. إذا كنت تحب النبي محمد فتأدب بأدبه.. وتخلق بخلقه.. بتحب النبى صحيح.. وقولت الكلام قبل ده .. يا ترى أنت متقن لعملك.. يا ترى أنت صادق في كلمتك.. بتحترم الناس وبتحافظ على حقوقهم".
وقال الرئيس السيسى: "سعينا إلى احترام اشقائنا في وطننا.. ولما عملنا ده كان الهدف منه أننا نأكد لهم أن مساحة الاحترام والتقدير والمحبة للآخرين.. لكل الآخرين موجودة.. حتى لو فيه معتقدات أخرى احترمنها.. تم قبولها واحترامها.. لن تجتمع الناس على دين واحد.. الناس اللى في مصر وبره مصر.. أن عشت في مجتمع عليكم احترام قيمه ومبادئه".
وأكد الرئيس السيسي، أن الإساءة الى الأنبياء والرسل استهانة بقيم دينية رفيعة، وجرح مشاعر الملايين حتى لو كانت الصورة المقدمة هي صورة التطرف، فلا يمكن أن يحمل المسلمون بمفاسد وشرور فئة قليلة انحرفت..نحن أيضا لنا حقوق في الا تجرح شعورنا ولا تؤذى قيمنا.
 

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