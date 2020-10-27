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السعودية تتخد التدابير اللازمة لإستقبال المعتمرين

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المملكة العرببية السعودية
 
الثلاثاء، 27-10-2020 07:50 م المصريون
تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين، في ظل انتشار فيروس كورونا.
وضمن مبادرة "معاً محترزون"  قامت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإجراء كافة الاجراءات الاحترازية  من أعمال التطهير والتلميع للإطار الخارجي لمقام إبراهيم، بالإضافة إلي الهيكل المعدني الخارجي مع كل التفاصيل، إضافةً إلى فوانيس حجر إسماعيل، ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة، والاهتمام بكلّ شؤون المسجد الحرام وتهيئة مختلف الوسائل لتسهيل أداء عبادتهم في ظل توجيهات قيادة المملكة بالعناية البالغة للحرمين الشريفين.
تجدر الإشارة إلى أنّ  وزارة الداخلية السعودية كانت أعلنت الشهر الماضي أنّه بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.
وانطلاقًا من حرص القيادة السعودية على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم، فقد صدرت الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.
 

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