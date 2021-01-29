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مسئولة إماراتية رفيعة المستوى تبعث برسالة لحرم المك سلمان

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 29-01-2021 08:40 م المصريون
كشفت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الشيخة فاطمة بنت مبارك بعثت برقيتي تعزية ومواساة إلى حرم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الأميرة فهدة بنت فلاح، بوفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز، ووالدة الأمير عبد العزيز بن خالد.

وقالت الكالة "بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقيتي تعزية ومواساة إلى حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين، بوفاة المغفور لها الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود والمغفور لها والدة الأمير عبد العزيز بن خالد بن سعد بن عبد العزيز آل سعود.

وأعربت عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان".
 

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