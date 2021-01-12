«الشتاء يحتاج زوجة ثانية» يثير ضجة في السعودية

من تزوج امرأة ملأت القلب والعقل فمن غير المناسب التعدد،ومن تزوج امرأة لم تملأ القلب ولا العقل فالأصل الطلاق بعد محاولة تفاديه بكل الوسائل، ومن تزوج امرأة ملأت القلب ولم تملأ العقل بدرجة كافية أو العكس فالأمر يخضع لعوامل الشخصية وقضايا أخرى