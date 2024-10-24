مروة صبري عن خلع ابنة مروة عبدالمنعم الحجاب: أتمنى ارتدائه





علقت الإعلامية مروة صبرى على خلع ابنة الفنانة مروة عبد المنعم الحجاب بعد أن ارتدته بفترة قصيرة وتلقت مروة العديد من التعليقات من جانب جمهورها واثارت حالة من الجدل الواسع.

وقالت مروة صبرى :"لا استطيع الحكم على الظروف التى كانت سببا فى خلع ابنة مروة عبد المنعم الحجاب وهو أمر يتعلق بهما أكثر ولكن قد يختلف الأمر فى حالة تدخل مروة عبد المنعم فى قرار ابنتها باتداء الحجاب أو عدمه.

وأضافت مروة صبرى : أتمنى ارتداء الحجاب فى يوم من الأيام وهو أمر إيجابى ولكن حتى الآن لست قادرة على اتخاذ هذا القرار، ولكن المؤكد أننى سأرتدى الحجاب.

مكالمة سرية للإعلامية مروة صبرى

وكشفت مروة صبرى عن مضمون مكالمة سرية لمطربة شهيرة رفضت ذكر اسمها قائلة: هناك مطربة شهيرة تحدثت معها فى العديد من التفاصيل حيث انتقدتها من قبل عبر برنامجى نتيجة بعض تصريحاتها وأفعالها، وعندما تحدثت معى كانت فى منتهى اللطف والأدب حيث شرحت لى بعض التفاصيل والملابسات التى كانت غائبة عنى وأنا تفهمت موقفها تماما.

وكشفت الفنانة مروة صبرى عن رأيها فى تعليق شقيقتها عبير صبرى التى صرحت به فى برنامج مع الإعلامي نزار الفارس والتى قالت فيه “أتمنى أمثل مع آل باتشينو فى الجنة”.

وقالت مروة صبرى: “ليس صحيحا أننى لا يمكن أن أوجه انتقادا إلى شقيقتى عبير صبرى بسبب تصريحاتها التى قد تثير بها جدلا واسعا”.

وأضافت: "من حظ عبير صبرى أننى لم يكن لدى برنامج فى نفس توقيت تصريحها الشهير “أتمنى أمثل مع آل باتشينو فى الجنة” وعندما سمعته قلت لشقيقتى “لو كنت فى البرنامج كنت انتقدتك”.

وأوضحت : “كان رد عبير صبرى لابد أن تشاهدي الحلقة بأكملها حتى تكتشفى أن هذا التصريح طبيعى، وعندما شاهدت الحلقة اكتشفت أن عبير حالمة وعندما حدثها المذيع عن الجنة والنار قالت إنها تتمنى أن يكون معها آل باتشينو ووجدتها حالمة فقط”.