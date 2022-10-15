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مرشح للكونجرس ينشر فيديو إباحي له مع نجمة شهيرة والسبب صادم

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لقطة من المقطع
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السبت، 15-10-2022 01:14 م

نشر مرشح للكونجرس الأمريكي مقطع فيديو إباحيًا على الإنترنت يقوم ببطولته في محاولة لتسليط الضوء على برنامجه السياسي "الإيجابي للجنس".

وقام مايك إيتكيس - الذي من المتوقع أن يخسر أمام النائب الديمقراطي جيري نادلر في الدائرة الثانية عشرة في نيويورك - بنشر شريط جنسي مدته 13 دقيقة مع نجمة الأفلام الإباحية نيكول سيج.

وعادة ما يرغب السياسيون في التستر على أشرطة الجنس الخاصة بهم، لكن إيتكيس قال إنه نشره ليثبت أنه متحمس حقًا لإضفاء الشرعية على العمل الجنسي.

وأضاف لموقع "سيتي آند ستيت: "إذا تحدثت عن الأمر فقط، فلن يظهر ذلك التزامي بالمسألة. وحقيقة أنني فعلت ذلك كانت تجربة تعليمية ضخمة، وقد أثرت بالفعل على العناصر الموجودة على نظامي الأساسي".

وقال إنه نشر مقطع الفيديو، بعنوان: "بوكيت ليست بونانزا"، على موقع إباحي شهير باعتباره "قطعة محادثة".
 

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