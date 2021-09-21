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مرتضى منصور يصدم الجميع في أحدث ظهور له.. والغندور يدعو له بالشفاء

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مرتضى منصور
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الثلاثاء، 21-09-2021 09:49 ص


صدم المستشار مرتضى منصور، الجميع بشكله في أحدث ظهور له بعد أن ظهر المرض عليه وفقد الكثير من وزنه، فيما لم يكشف عن مرضه.
و.حرص الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على الدعاء بالشفاء العاجل من أجل المستشار مرتضي منصور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وكتب خالد الغندور في منشور له: “ألف مليون سلامة للمستشار مرتضي منصور وربنا يعطي له الصحة والستر والرضا”.
وكان المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف مجلسه بقرار من الجهة الإدارية علق على الفتوى التي أصدرها الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر الخاصة بتحريم التبرع لنادي الزمالك.
وقال مرتضى منصور  في تصريحات صحفية اليوم: أتفق مع الشيخ أحمد كريمة في أمر وأختلف  معه في أمر آخر مشيرا إلى أنه يتفق مع  الشيخ الدكتور أحمد كريمة  في أن التبرع ليس من الزكاة وليس من الشريعة.
وأضاف مرتضى منصور: أختلف معه في عدم جواز التبرع للزمالك لأننى شخصيا في حالة إخراج زكاتي وزكاة أسرتى لو تبقى معي مالا يكون من حقي التبرع به للزمالك وهذا أمر جائز ولا يوجد مانع شرعي من حدوثه .
وكشف مرتضى منصور أنه سبق وتبرع بمليون دولار للزمالك في العام الماضي وبـ 100 الف جنيه فى عام 2011 وهو أمر مثبت في التقارير الرسمية بالنادي .
وشدد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق على أن التبرع للزمالك ليس حراما مؤكدا أنه يلوم على الشيخ كريمة أنه تبرأ من تشجيع الكرة عند سؤاله عن انتمائه الكروي.
وكان الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر قد  قال إن التبرع لنادي الزمالك لا يجوز اعتباره من الزكاة وإن أطفال مستشفى أبو الريش أولى.
 

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