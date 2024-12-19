





شن المحامي مرتضى منصور وكيل المخرج عمر زهران المحبوس بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، هجوماً عنيفاً على "يوسف" وزوجته شاليمار.

وقال مرتضى منصور خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه مساء أمس، إن مفتاح شقة زوجة خالد يوسف مع مصر كلها ماعدا هو- الخالد يوسف-"، مشيرًا إلى أن شاليمار يجب ترحيلها من مصر إلى بلدها السعودية بسبب سب المصريات.

وأذاع مرتضى منصور تسجيل صوتي قال إنه لزوجة خالد يوسف "شاليمار"، وهي توجه كلمات نابية للفنانة هالة صدقي.

وأول أمس كشف المخرج خالد يوسف لأول مرة، الحقيقة الكاملة في قضية زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي مع المخرج عمر زهران واتهامه بسرقة مجوهراتها من شقتها، حيث حكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ والأشغال الشاقة.

وخرج خالد يوسف في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع فيسبوك، قال فيه إن زوجته ولدى عودتها إلى القاهرة بعد أكثر من عام على مكوثها في جدة، إلى شقتها في أحد الفنادق وتفاجأت بسرقة مجوهراتها.

وأوضح خالد يوسف أن اثنين فقط يملكان مفاتيح الشقة، هما عمر زهران والمحاسب الخاص بها، مشيرا إلى أن زهران يعمل لدى زوجته منذ حوالي 10 سنوات مشرفا على كل عقاراتها في مصر.

وأشار خالد يوسف إلى أنه وبعد التحقيقات لم تتوصل المباحث إلى تحديد هوية السارق، وفوجئ بأنه تم حفظ القضية، موضحا أن زوجته سألت عن التصرف القانوني الذي يتم اتخاذه في حال تم حفظ القضية، وهو تقديم تظلم للنائب العام لفتح القضية، وبعد تلك الخطوة الأخيرة، تقول شاليمار، إن عمر زهران بدأ يتوتر ويبحث عن مبررات كثيرة لعدم فتح القضية وحاول منعها بأي طريقة من فتحها مجددا.

وتابع خالد يوسف، أن زهران قال لزوجته في تسجيل صوتي موثق، إنه واثق بأن المسروقات في الشقة وطالبها بالبحث الجيد عنها، فتعجبت من إصراره ويقينه، فاصطحب زهران شخص معه وأخذا يترددان على الشقة وفي كل مرة يعثرون على قطعة من المسروقات، وفي أحد المرات رافقهم خالد يوسف، وبعد القبض على هذا الشخص الذي استدعاه زهران للعثرور على المسروقات قال في النيابة إنه يظل يبحث لساعتين ومن ثم يدخل زهران يقول له ابحث في هذه المنطقة فيجد القطعة المسروقة، وفقا لحديث يوسف.

وبعد القبض على زهران وتفتيش الشقة، يقول خالد يوسف، إنه تم العثور على حقيبة خاصة بزوجته تحتوي على المسروقات، ويشير يوسف إلى أن عمر زهران قال إن شاليمار أهدته إياها، فأنكرت شربتلي قول زهران، وارتأت النيابة أنه سارق ولديها الدليل، بحسب يوسف.

وفي نهاية الفيديو، توعد بمحاسبة خالد يوسف بمحاسبة كل من شوه صورته وزوجته، بتحريك دعاوى سب وقذف ضد مرتضى منصور، وغيره، بحسب تعبيره.