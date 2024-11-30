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هالة سرحان تكشف حقيقة علاقتها بقضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

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هالة سرحان
السبت، 30-11-2024 12:11 م
علقت الإعلامية هالة سرحان على قضية اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

وأصدرت «سرحان» عبر حسابها لمنصة «إكس» توضيحًا بشأن حقيقة إدلائها بالشهادة في القضية التي تنظر أمام المحكمة حاليًا.

وقالت: «الحاضر يبلغ الغايب.. يبدو أن هناك خلط بين اسمي هالة سرحان واسم الفنانة هالة صدقي، حيث أبلغت أن الناس أصابتها عدوي نشر خبر مربك، بنص على إني ذهبت إلى محاكمة الأخ العزيز عمر زهران وأدليت بشهادتي».

وأضافت «سرحان»: «والمقصودة العزيزة هالة صدقي. ندعو للأخ عمر زهران أن يفك الله كربه، وتنتهي هذه الأزمة المحزنة على خير بإذن الله. والواقع أني موجودة بالإمارات منذ عشرة أيام، وكنت أتابع الأخبار ومستحيل أن أتواجد في بلدين في وقت واحد».

الحاضر يبلغ الغايب يبدو أن هناك خلط بين اسمي هالة سرحان واسم الفنانة هالة صدقي حيث ابلغت أن الناس اصابتها عدوي نشر خبر مربك بنص على اني ذهبت إلى محاكمة الاخ العزيز عمر زهران وادليت بشهادتي. والمقصودة العزيزة هالة صدقي. ندعو للاخ عمر زهران أن يفك الله كربه وتنتهي هذه الازمة…

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